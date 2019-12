Neuer Look für Claudelle Deckert (45)! Seit 2011 ist die Beauty täglich bei Unter uns in ihrer Rolle der Eva Wagner zu sehen. Mit ihrer selbstbewussten, zickigen Figur gehört sie zu den absoluten Lieblingsdarstellern der Serie. Ihre Fans lässt Claudelle deshalb auf Social Media mit regelmäßigen Postings auch an ihr Privatleben teilhaben. Nun nahm sie ihre Follower mit zum Friseur, wo auf Claudelle ein krasse Veränderung wartete...

Schnipp, schnapp, die langen Haare sind ab: Die 45-Jährige hat jetzt einen angesagten Bobschnitt auf dem Kopf! In ihrer Instagram-Story konnten die User mitverfolgen, wie Claudelle immer mehr Haare beim Friseur ihres Vertrauens ließ. Und das Ergebnis schien der Schauspielerin zu gefallen: Kurz nach ihrem Salonbesuch veröffentlichte sie zwei Selfies, auf denen sie frech dreinschaute.

Der Mami einer Tochter ist ihr Aussehen sehr wichtig. Nicht nur ihre Haare müssen perfekt sitzen. Claudelle steht auch offen zu ihrer Brustvergrößerung. Auch Botox hatte sie einst ausprobiert – merkte aber schnell, dass das nichts für sie ist: "Ich hatte keine Mimik mehr. Als Schauspielerin brauchst du ein lebendiges Gesicht."

Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Claudelle Deckert beim 16. Fantreffen von "Unter uns"

Anzeige

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, 2019

Anzeige

Actionpress/ Wenzel, Georg Claudelle Deckert, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de