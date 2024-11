Das sind die Fashion-Fails der diesjährigen Bambi-Verleihung

Auch für die diesjährige Bambi-Verleihung warfen sich die Stars wieder ordentlich in Schale. Und während Promi-Ladys wie Josephine Skriver (31) oder Rebecca Mir (32) einen wirklich bezaubernden Auftritt hinlegten, sorgten die Outfits anderer Stars eher für Stirnrunzeln. Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33) bewies Mut zur Farbe und wählte einen schrillen Glitzeranzug, den sie mit pinken High Heels kombinierte.

Kim Hnizdo (28) wählte ebenfalls ein auffälliges Glitzer-Outfit: Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit schritt in einem silbernen Glitzerkleid mit einer Schleife am Dekolleté über den roten Teppich in München. Die Pumps des Models glitzerten ebenfalls in Silber. Als Accessoire wählte sie einen Handschuh und eine schwarze Tasche.

Unter uns-Bekanntheit Claudelle Deckert (50) entschied sich für einen gleichermaßen ausgefallenen Look: Die Düsseldorferin schlüpfte in einen Zweiteiler im Leopardenmuster. Die Stiefel sowie die Tasche waren ebenfalls in dem Animal-Print. Ihre Haare fielen ihr in sanften Wellen über die Schultern.

