Melanie Müller (31) und Töchterchen Mia Rose (2) sind in Weihnachtsstimmung! Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ist Mama durch und durch. Im Netz gibt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. Dabei hält sie auch ihre vorweihnachtliche Freude fest – die herrscht bei der Blondine tatsächlich schon seit Mitte November. Mit ihrer Erstgeborenen ging es nun endlich auch ans leckere Plätzchenbacken!

Bei diesem Anblick weiß man kaum, was süßer ist: Mia oder die Kekse? Auf ihrem Facebook-Profil veröffentlichte Melanie nun ein Foto der Zweijährigen, auf dem sie stolz die zahlreichen Kekskreationen präsentiert. Offenbar haben Mama und Tochter einige Zeit in der Küche verbracht – es waren ganze vier Behälter nötig, um das Gebäck zu verstauen. Viele User schmolzen bei diesem niedlichen Foto dahin: "Kleine süße Mia, so ein liebes Mäuschen", lautete nur einer der zahlreichen Kommentare.

Dass die Ballermann-Sängerin die Weihnachtsfeiertage kaum noch abwarten kann, macht auch der Hashtag #countdown deutlich. In ihrer Story bekamen ihre Fans nun außerdem Mariah Careys (49) "All I Want For Christmas Is You" auf die Ohren. Voller Elan bewegte sie ihre Lippen zu dem festlichen Klassiker. Ein paar Tage gedulden muss sich Melanie jedoch noch...

