Julian Weigend (48) entkam vor ein paar Jahren knapp dem Tod! Der Schauspieler steht seit über 20 Jahren vor der Kamera und wirkte in vielen bekannten Produktionen wie "Lammbock", "Die Wanderhure" und der Tatort-Reihe mit. Als Dr. Kai Hoffmann ist er seit 2018 in In aller Freundschaft zu sehen. Nun macht der 48-Jährige allerdings mit einer persönlichen Geschichte Schlagzeilen: Er hatte 2016 eine Erkältung nicht auskuriert, die zu einer Herzmuskelentzündung – und einer Nahtoderfahrung geführt hatte!

Wie der Österreicher im Bild-Interview nun offenbarte, sei er vor drei Jahren eines Morgens mit Brustschmerzen aufgewacht. "Ich dachte: Ich bin doch noch kein Herzinfarkt-Kandidat! Ich treibe Sport, lebe gesund. Dann war ich weg. Ich hatte keine Luft mehr bekommen", schilderte Julian. Er sei bewusstlos geworden – sein Herz habe ausgesetzt. "Ich hatte ein außerkörperliches Erlebnis und habe mich wirklich von oben beobachten können, ganz sachlich-klar aus einer Art Schwebezustand. Ich habe Maya gesehen, wie sie versucht, mich wiederzubeleben", erklärte er die lebensbedrohliche Situation.

Dank seiner Frau Maya Forster habe er damals überlebt – sie habe den Notarzt alarmiert und eine Herzdruckmassage bei ihm durchgeführt. "Maya hat das so beschrieben, dass sie dachte, ich würde ersticken. Die Augen waren wohl überrollt. Es war nur noch ein Zusammenkrampfen", erinnerte sich Julian zurück. Danach habe er eine Woche auf der Intensivstation gelegen.

Frederic Kern / Future Image Julian Weigend mit seiner Ehefrau Maya Forster

obs / MDR / Saxonia Media / Sebastian Kiss Julian Weigend in der Rolle von Chefarzt Dr. Kai Hoffmann bei "In aller Freundschaft"

Matthias Wehnert / Future Image Schauspieler Julian Weigend

