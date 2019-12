Sie zieht einfach an den Männern vorbei! Die Britin Fallon Sherrock (25) sorgte bei der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft in London für die wohl größte Überraschung des Events. Nachdem sie als allererste Frau in der Historie ein WM-Spiel in der von Männern dominierten Sportdisziplin gewann, konnte sie jetzt sogar am Topspieler Mesur Suljovic vorbeiziehen: Damit holte sich die Dame nicht nur den zweiten Sieg, sondern schrieb auch Sport-Geschichte!

Genau wie in ihrem ersten Spiel, lag die 25-Jährige auch im Spiel gegen den österreichischen Kontrahenten im ersten Satz zunächst noch hinten. Doch die gelernte Friseurin ließ sich von dem Vorsprung des Weltranglisten-Elften nicht beeindrucken. Vor einer tobenden Kulisse im Alexandra Palace in der englischen Hauptstadt holte sie Suljovic schließlich im dritten Satz ein – und beendete das Match mit 3:1 über das Bulls Eye. Die Zuschauer in den Rängen schlugen sich während des Spiels schnell auf die Seite der Blondine und buhten ihren Konkurrenten sogar lauthals aus.

Fallon Sherrock zweiter Sieg katapultierte die Engländerin nun in die nächste Runde der Darts-Weltmeisterschaft. Nach den Weihnachtsfeiertagen wird sie sich am 27. Dezember ihrem Landsmann Chris Dobey stellen. Dieser ist in der Weltrangliste der Pfeilewerfer auf Platz 22.

Getty Images Fallon Sherrock, Dezember 2019 London Dart-WM

Getty Images Fallon Sherrock, Dezember 2019 London Darts-WM

Getty Images Fallon Sherrock, Dezember 2019 London Darts-WM

