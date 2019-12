Fallon Sherrock hat Geschichte geschrieben: Zum allerersten Mal ist es einer Frau gelungen, ein Match bei der Darts-Weltmeisterschaft zu gewinnen! Bisher dominierte in dieser Sportart unangefochten das vermeintlich stärkere Geschlecht. Bei der offiziellen WM treten meist nur Herren an. Begeisterte Pfeilewerferinnen haben aber über einen Qualifikationsweg die Chance, sich einen Platz bei den internationalen Turnieren zu erspielen. In diesem Jahr traten neben 94 Männern auch zwei Frauen vor die Scheibe – und eine davon sicherte sich mit ihrem Sieg nun einen Platz in der Historie des Darts-Sports!

Am Dienstagabend konnte es die Britin Fallon Sherrock kaum glauben: Vor allem, weil sie nach dem ersten Satz gegen ihren Landsmann Ted Evetts noch hinten lag. Die 25-Jährige holte den 0:1-Rückstand aber schließlich auf – und sicherte sich am Ende einen 3:2-Sieg. "Ich kann nur wow sagen. Oh mein Gott! Ich bin einfach froh, was ich für den Darts-Sport erreicht habe", zeigte sich die gelernte Friseurin nach der sensationellen Begegnung im britischen Fernsehen fassungslos. "Ich bin einfach nur glücklich, weil ich bewiesen habe, dass Frauen mit Männern mithalten und sie sogar schlagen können", versuchte Fallon ihre Emotionen weiter in Worte zu fassen.

Fallons Gegner Ted schien sich für seine Kontrahentin zu freuen: Der 22-Jährige umarmte sie sowohl auf wie auch hinter der Bühne. Am Samstag steht für Fallon die nächste Partie auf dem Plan. Dort muss sie sich gegen Mensur Suljovic (47) behaupten – eine echte Herausforderung, immerhin belegt der Österreicher Platz elf der Rangliste der besten Spieler der Welt. Doch die Blondine gab sich bereits angriffslustig: "Ich werde mein Spiel spielen!"

Ob sie es wieder schaffen wird, im nächsten "Best of Five" zu bestehen? Ziel dabei ist es, ein Leg, also 501 Punkte, möglichst schnell und exakt auf Null zu bringen. Pro Runde, bei der immer insgesamt drei Pfeile abgefeuert werden, ist eine Höchstpunktzahl von 180 möglich: Dafür muss ein dreifach gewertetes 20er-Feld getroffen werden – was Fallon bei ihrem brillanten Auftakt immerhin sechs Mal gelungen ist.

Getty Images Fallon Sherrock und Ted Evetts, Darts-WM 2019 in London

Anzeige

Getty Images Fallon Sherock nach ihrem Sieg bei der Darts-WM 2019

Anzeige

Getty Images Ted Evetts und Fallon Sherrock bei der Darts-WM 2019

Anzeige

Getty Images Fallon Sherrock bei der Darts-WM 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de