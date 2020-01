Die Promi-Darts-WM geht in die nächste Runde! An Neujahr kam es beim Darts-Finale in London zu einem spannenden Zweikampf: Der Schotte Peter Wright konnte sich gegen den Titelverteidiger Michael van Gerwen durchsetzen und sicherte sich damit erstmals den begehrten Weltmeistertitel. Jetzt wagen sich auch deutsche Promis an die Dart-Scheibe: Am 4. Januar läuft auf ProSieben die "Promi-Darts-WM" – und pünktlich zum Auftakt der Show gab der Sender nun alle Teilnehmer bekannt!

Demnach wird sich die Influencerin Sarah Harrison (28) als einzig weibliche Darts-Amateurin gegen die geballte Männerkraft durchsetzen müssen! Wie ProSieben bekannt gab, ist Handballlegende Pascal Hens (39) nicht der einzige sportliche Teilnehmer: Auch Fußballstar Luca Toni (42) und Kicker Max Kruse (31) werden in dem Format ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Ninja Warrior-Kommentator Frank Buschmann (55) und Moderator Daniel Boschmann (39) werden ebenfalls auf die Dart-Scheibe zielen. Unterstützung erhält die Prominenz von den Darts-Profis Peter Wright, Michael van Gerwen, Fallon Sherrock (25), Phil Taylor, Max Hopp und Gerwyn Price.

Mit kuriosen Künstlernamen wie "The Hurricane" oder "Darts Ninja" treten die sechs Stars zusammen mit ihren jeweiligen Experten gegeneinander an. Moderiert wird das Spektakel von Christian Düren und Elmar Paulke.

