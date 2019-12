Francesca Hayward ist der absolute Star der Realverfilmung des Musicals "Cats" – und das, obwohl die Beauty noch nie zuvor in einem Film mitgespielt hat! Eigentlich ist die Brünette nämlich eine professionelle Ballerina. Und genau dieser Fakt macht sie zur idealen Besetzung für den Streifen, in dem katzenartige Bewegungen und Tanz-Skills ein Muss sind. Im Promiflash-Interview verriet Francesca nun, wie aufgeregt sie war, als sie von ihrer Hauptrolle der Katze Victoria erfahren hat.

Sie sei gerade im Urlaub gewesen, als der Anruf vom Regisseur kam: "Tom Hooper hat mich höchstpersönlich angerufen, damit er meine erste Reaktion am Telefon hören kann", erinnerte Francesca sich im Interview im Rahmen der "Cats"-Tour in Berlin zurück. "Er meinte: ‘Du hast eine Hauptrolle in einem verdammt großen Film bekommen!’ Ich war total hin und weg und richtig aufgeregt", gab die Victoria-Darstellerin zu. Danach habe sie sich vorgenommen, künftig nicht mehr so nervös wegen all dem zu reagieren.

Am Ende hatte aber alles wunderbar geklappt. Es sei eine unglaubliche Erfahrung gewesen, mit derart hochkarätigen Schauspielern vor der Kamera zu stehen: "Es war total surreal – eine Szene allein mit Judi Dench (85) zu drehen, mit Idris Elba (47) und so vielen mehr. Ich bin so froh, dass ich diese Chance bekommen habe", betonte Francesca. Von ihrem Leinwand-Debüt können sich die Fans in Deutschland ab dem 25. Dezember selbst überzeugen.

Gareth Cattermole/Getty Images Francesca Hayward beim "Cats"-Fotocall in London

Getty Images Francesca Hayward in Berlin, Dezember 2019

Jamie McCarthy/Getty Images for Universal Pictures Taylor Swift und Idris Elba bei der "Cats"-Weltpremiere in New York

