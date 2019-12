Cathy Lugner (30) macht aus besinnlichen Weihnachten einfach mal heiße Weihnachten! Das Model ist bekannt dafür, seine Netzgemeinde zum Staunen zu bringen. Die Wahlberlinerin begeistert ihre Follower mit ihrem Körper so sehr, dass die sogar Fitnesstipps von ihr erhalten wollen, weshalb sie kürzlich persönliche Gym-Sessions anbot. Jetzt liefert die Neu-Moderatorin wieder ein ziemlich hottes Schmankerl: So aufreizend posiert Cathy vor ihrem Christbaum.

Auf Instagram teilte die 30-Jährige nun einen besonderen Festtagsgruß: Auf dem Bild trägt die Blondine über ihrer roten Unterwäsche lediglich ein Karohemd und Kniestrümpfe, während sie lasziv in die Kamera schaut. Zudem richtete sie warme Worte an ihre Fans: "Mögen eure Herzen von der süßen Magie, die Weihnachten mit sich bringt, gewärmt werden, euer Haus mit der Freude der Weihnachtszeit gefüllt und eure Träume in Erfüllung gehen." Da kann ihrer Community ja nur warm ums Herz werden.

Vor allem ihre männlichen Follower hielten sich unter ihrem Post mit Lobpreisungen nicht zurück. "Heiß. Vorsicht, dass der Weihnachtsbaum nicht zu brennen anfängt", "Du bist so heiß Cathy. Da kann Weihnachten länger dauern!" und "So stellt man sich einen Weihnachtsengel vor", kommentierten drei erfreute User. Gefällt euch Cathys Web-Beitrag auch so gut? Stimmt ab!

Getty Images Cathy Lugner im Mai 2017

Instagram / cathy.lugner Bestätigt Cathy Lugner im Dezember 2019

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Oktober 2019

