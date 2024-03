Würde Cathy Lugner ihrer Tochter Beauty-OPs etwa verbieten?

Cathy Lugner (34) und ihre Tochter Leonie sind ein wahres Dream-Team. Mit gerade mal 19 Jahren wurde die Reality-TV-Bekanntheit zum ersten Mal Mutter. Die Ex von Richard Lugner (91) erzieht ihre Tochter ganz ohne Druck und stellt gleichzeitig für sie ein Vorbild dar. Auf die Frage, was Cathy von Schönheitsoperationen bei Leonie halten würde, findet sie deutliche Worte. "Ab 18 kann sie theoretisch machen, was sie will.", stellt sie im Promiflash-Interview klar. Die Beauty selbst legte sich schon mehrfach unters Messer und geht mit ihren bisherigen Eingriffen ganz offen um.

Bei ihrer Tochter Leonie ist Cathy jedoch sicher, dass diese sich nicht unmittelbar nach dem Eintreten ihrer Volljährigkeit einer Schönheitsoperation unterziehen würde. Gegenüber Promiflash erklärt sie überzeugt, dass ihr Nachwuchs viel zu viel Respekt vor solchen Eingriffen hätte und zufrieden mit sich selbst sei: "Wenn Leonie 18 ist, würde ich versuchen, gut auf sie einzureden, wie eine Art Freundin zu fungieren. Das muss gut überlegt sein." Dass eine Operation auch Risiken mit sich bringt, kommuniziere sie ihrer Tochter gegenüber ganz offen.

Aber eines steht fest: Bei jeder Entscheidung, die Leonie noch in ihrem Leben treffen wird, kann sie sich auf ihre Mama verlassen. "Egal, wofür sie sich im Leben entscheidet, werde ich immer hinter meiner Tochter stehen und sie bestmöglich vorbereiten und unterstützen. Egal, worum es geht," erklärt sie im Promiflash-Interview. Trotzdem betont Cathy noch einmal, dass ihre Tochter ihre bedingungslose Unterstützung nicht als Einladung für etwaige Eingriffe verstehen solle.

Cathy Lugner, Influencerin

Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie im März 2021

