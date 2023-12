Will Cathy Lugners Tochter Leonie später auch mal ins TV?

Tritt Leonie Ayten in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama? 2008 wurde Cathy Lugner (34) zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrer Tochter stellt sie ein wahres Dream-Team dar. Der Teenager zeigt sich mittlerweile auch selbst hin und wieder der Öffentlichkeit – hat sie dabei etwa ein ganz bestimmtes Vorbild? Leonie verrät nun gegenüber Promiflash, ob es sie wie Cathy in die TV-Branche zieht!

"Ich glaube, dass ich diesen Aspekt mit der Öffentlichkeit nicht mehr ganz loswerde, möchte ich vielleicht auch gar nicht", plaudert die Blondine gegenüber Promiflash offen aus. "Aber grundsätzlich habe ich jetzt nicht vor, hauptberuflich Influencerin oder so zu werden", erklärt sie weiter. Ganz genau wisse Leonie aber noch nicht, was sie machen wolle. "Letztes Jahr habe ich ein Praktikum im Hotel gemacht, das fand ich sehr schön, vielleicht mache ich etwas in die Richtung", überlegt sie.

Von gemeinsamen TV-Formaten mit Cathy sei der Promi-Spross aber nicht gänzlich abgeneigt. Insbesondere Hot oder Schrott – Die Allestester habe es ihr angetan! "Darauf hätte ich richtig Lust", erzählt Leonie. Auch Promi Big Brother fände sie ganz interessant. Abgeneigt sei sie dagegen eher vom Dschungelcamp oder von Datingshows – immerhin sei sie seit anderthalb Jahren glücklich vergeben.

Privat Richard Lugner mit Leonie und Cathy Lugner

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie im März 2021

