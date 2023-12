Beauty-OPs für Tochter? So würde Cathy Lugner reagieren!

Cathy Lugner (34) steht offen zu ihren zahlreichen Beauty-Eingriffen. Bereits in jungen Jahren begann das blonde Model sein Äußeres, beispielsweise mithilfe von Botox, zu optimieren. Die Ex von Richard Lugner (91) ist inzwischen selbst Mutter einer 15-Jährigen. Doch was würde die Beauty ihrer Tochter Leonie raten, falls diese ebenfalls mit kosmetischen Eingriffen liebäugeln sollte? Im Interview mit Promiflash spricht Cathy Klartext!

"Du kannst eigentlich nur als Mutter und Freundin in einer Person versuchen, zu überzeugen, dass es vielleicht zu überstürzt ist und dass man nicht mit jedem Trend mitgehen sollte. Das ist immer noch eine Operation, die gefährlich ist", äußert sich die 34-Jährige ehrlich im Promiflash-Interview. Dennoch würde sie keinen Druck auf ihre Tochter ausüben wollen. "Dann macht man das erst recht", gibt die gelernte Krankenschwester zu bedenken. Doch egal welche Entscheidungen Leonie trifft, "ich werde immer hinter meiner Tochter stehen", stellt Cathy klar.

Anders als ihre berühmte Mama strebt die Schülerin nicht unbedingt ein Leben in der Öffentlichkeit an: "Grundsätzlich habe ich jetzt nicht vor, hauptberuflich Influencerin oder so zu werden", plaudert sie im Gespräch aus. Von gemeinsamen TV-Projekten mit Mutter Cathy sei der Teenager aber nicht gänzlich abgeneigt. Insbesondere Hot oder Schrott – Die Allestester habe es ihr angetan! "Darauf hätte ich richtig Lust", verrät Leonie.

Cathy Lugner, Influencerin

Cathy Lugner, Influencerin

Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie

