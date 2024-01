Keine Chance: Dschungelcamp-Ersatzkandidaten fliegen zurück!

Für diese beiden Stars geht es ohne Urwald-Erfahrung wieder zurück in die Heimat! Seit acht Tagen leben die diesjährigen Dschungelcamp-Stars nun bereits im australischen Busch. Cora Schumacher (47) gab jedoch schon am dritten Tag auf. Normalerweise gibt es in so einem Fall Ersatzkandidaten. Bisher ist aber kein anderer Promi eingezogen – und das soll sich auch nicht mehr ändern: Die Nachrücker reisen jetzt zurück nach Deutschland!

Wie Bild erfahren haben will, sollen Cathy Lugner (34) und Tim Toupet (52) seit über einer Woche ohne Kontakt zur Außenwelt im Hotel in Australien auf ihren Einsatz gewartet haben. Doch obwohl mit Coras freiwilligem Exit ein Platz frei geworden war, bezog keiner der beiden bisher den Busch. Nun schicke RTL die beiden Ersatzcamper wieder in die Heimat, das sei laut dem Sender eine "redaktionelle Entscheidung" gewesen. Ein Insider erklärte dazu: "Wenn genug los ist, was aktuell der Fall ist, brauchen sie niemanden nachträglich ins Camp schicken."

Heute Abend steht auch schon die erste offizielle Entscheidung an und eine der verbliebenen elf Stars muss den Dschungel verlassen. Fabio Knez und Twenty4tim (23) werden aber wohl nicht bangen müssen – der Staubsaugervertreter und der Musiker sind in den vergangenen Tagen die Favoriten gewesen.

Cathy Lugner, Influencerin

Tim Toupet bei der Carmen Nebel Show, 2019

Fabio Knez im Dschungelcamp

