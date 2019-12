Die Welt muss Abschied nehmen von Lee Mendelson! Der US-Amerikaner war zu Lebzeiten ein erfolgreicher Produzent gewesen. Mit seiner Arbeit an der Comic-Serie "Die Peanuts" und TV-Specials zu "Garfield" schaffte er Werke, die einem großen Publikum bekannt wurden. Der Kreativkopf hatte auch sein eigenes Filmunternehmen gegründet, mit dem er über 100 teils preisgekrönte Produktionen erschaffen hatte. Nun wurde bekannt, dass Lee im Alter von 86 Jahren gestorben ist.

Wie Daily Post berichtet, verstarb der Unternehmer laut seiner Familie am vergangenen Donnerstag in seinem Zuhause in Hillsborough. Zuvor hatte er lange gegen Lungenkrebs angekämpft. Er hinterlässt seine Frau Ploenta und vier Kinder. "Es war nicht schön für uns, aber es passt, dass er an Weihnachten verstorben ist – verbunden mit seiner Geschichte und seinem Vermächtnis", erklärte sein Sohn Jason.

Damit nimmt sein Sohn Bezug auf eines der bekanntesten Arbeiten seines Vaters: 1965 hatte er den Liedtext von "Christmas Is Here" für das TV-Special "A Charlie Brown Christmas" geschrieben. 2015 hatte er mit "It’s Your 50th Christmas, Charlie Brown" das letzte Mal den berühmten Figuren Leben eingehaucht.

David Edwards/Newscom/The Mega Agency Lee Mendelson 2015

ActionPress Szene aus "Gute Reise, Charlie Brown"

SIPA PRESS Lee Mendelson 2015



