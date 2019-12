Hat dieser Profi-Kicker seine Frau für deren Nichte verlassen? Nach zwölf Jahren Ehe trennte sich der brasilianische Fußball-Star Givanildo Vieira de Souza, besser bekannt als Hulk, im Sommer von seiner Frau Iran. Eine schwere Zeit, auch für die gemeinsamen Kinder Ian, Tiago und Alice. Relativ kurz nach dem Beziehungs-Aus hat der 33-jährige Dreifach-Papa seinen Kids nun eine neue Frau an seiner Seite präsentiert – und die kennen sie ziemlich gut. Hulk ist mit der Lieblingsnichte seiner Ex-Frau zusammen.

"Tante Iran, ich möchte dir zuerst sagen, dass dies keine Erklärung oder Rechtfertigung für irgendetwas ist. Obwohl es für dich im Moment irrelevant ist, aber ich liebe dich so sehr und sorge mich um dich, also spreche ich hier", wendet sich seine Freundin Camila Angelo in einem langen Instagram-Posting an ihr Familienmitglied. Um den Gerüchten, dass Hulk seine Ex für deren Nichte verlassen haben könnte, entgegenzuwirken, betonten die beiden, dass sie sich erst im Oktober, also rund drei Monate nach der Trennung, nähergekommen seien.

Ein Bekannter des WM-Stars berichtete gegenüber UOL Esporte, dass Hulk selbst bei der Verwandtschaft seiner Frau angerufen und allen von seiner neuen Liebe erzählt habe. Der Stürmer habe sich nicht mehr länger verstecken wollen und deshalb über die Liaison zu Camila ausgepackt.

Getty Images Sportler Givanildo Vieira de Souza alias Hulk

Getty Images Der brasilianische Fußball-Star Hulk

Getty Images Stürmer Hulk

