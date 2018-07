Genau heute vor vier Jahren schrieb Mario Götze (26) Fußballgeschichte! Der Kicker schoss im Finale der WM 2014 das entscheidende Tor gegen Argentinien – damit hatten Mario, Manuel Neuer (32), Jérôme Boateng (29) und Co. den Weltmeistertitel nach einem aufregenden Turnier tatsächlich in der Tasche. Den Fans der Nationalmannschaft bleiben die Bilder des Jubelns und der Feierei in Rio de Janeiro bis heute im Gedächtnis. Auch die große WM-Party in Berlin sorgte für denkwürdige Momente. Und auch wenn es für Deutschland in diesem Jahr nicht so rund lief wie damals in Brasilien: Bis zum Finale am Sonntag sind wir ja immerhin noch amtierender Weltmeister!

FABRIZIO BENSCH/AFP/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de