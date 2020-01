Jérôme Boateng (31) und Kasia Lenhardt (24) sind zusammen ins neue Jahr gerutscht! Der Fußballprofi ist nach den Weihnachtstagen mit seinen Kindern ans andere Ende der Welt gejettet: Die kleine Familie genoss das große Silvesterfeuerwerk ganz entspannt in Dubai – das zeigte der Kicker seinen Fans auf seinem Social-Media-Account. Doch sie waren nicht alleine: Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Kasia feierte mit!

In ihrer Instagram-Story nahm Kasia ihre Follower mit zu ihrem persönlichen Silvesterabend – in einem Clip schmiegt sich die TV-Beauty ganz vertraut an Jérôme, während in der Ferne die Feuerwerkskörper knallen. Einige Stunden zuvor hatte sie auch ein gemeinsames Foto mit dem 31-Jährigen in ihren Feiertagsoutfits geteilt. Eng aneinander gelehnt sitzen die beiden am Tisch und grinsen fröhlich in die Kamera. Den Schnappschuss zierte sie mit einem roten Herz-Emoji.

In der Kommentarleiste reiht sich ein begeisterter Fan-Kommentar an den anderen – und auch Promi-Kollegen hinterließen eine kurze Reaktion: So reagierten YouTuberin Lamiya Slimani (32) und Hanna Weig (24), die Ehefrau von Jörn Schlönvoigt (33), ebenfalls mit einem Herz auf den Post und Model Sara Kulka (29) hinterließ ebenfalls eine liebevolle Botschaft.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt Dezember 2019

Getty Images Jérôme Boateng bei einem Event in New York

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Januar 2019

