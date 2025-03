Jérôme Boatengs Verfahren wegen Körperverletzung eingestellt

Die Staatsanwaltschaft München hat das Verfahren gegen den ehemaligen Fußballprofi Jérôme Boateng (36) eingestellt. Gegen den Sportler wurde unter anderem wegen Nötigung und Körperverletzung ermittelt, die im Zusammenhang mit seiner früheren Partnerin Kasia Lenhardt (✝25) stehen. Nach fünf Jahren Ermittlungen kam die Behörde jedoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise für eine Anklage gibt. "Ich bin froh, dass das Verfahren nun endlich eingestellt wurde", erklärte Jérôme in einer Stellungnahme laut den Berichten der Deutschen Presse-Agentur. Das Verfahren sei nach dem Rechtsgrundsatz "in dubio pro reo", also "im Zweifel für den Angeklagten", eingestellt worden.

Der Fall hatte sich über Jahre hingezogen und wurde mehrfach neu aufgerollt. Nach dem tragischen Tod der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Jahr 2021 hatte die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen aufgenommen, da sich "Hinweise ergaben, dass die Geschädigte kurz vor ihrem Tod vom Beschuldigten massiv verletzt wurde und diese Verletzungen möglicherweise im Obduktionsbericht dokumentiert sein könnten". Auch eine potenzielle Zeugin, die Aussagen hätte machen können, tauchte unentschuldigt nicht auf und ist mittlerweile abgetaucht. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass nicht zweifelsfrei festgestellt werden könne, was sich bei den fraglichen Vorfällen zwischen 2019 und Anfang 2021 tatsächlich ereignet habe.

Im Oktober 2019 tauchten zum ersten Mal gemeinsame Fotos von Kasia und Jérôme auf. Im Januar 2020 machte die Mutter eines Sohnes dann die Beziehung publik. Bereits ein Jahr später verkündete der 36-Jährige dann das Ende der Beziehung mit der Berlinerin. Nur eine Woche nach dem Liebes-Aus wurde Kasia tot in ihrer Wohnung in Charlottenburg aufgefunden. Ihr Tod wirft bis heute viele Fragen auf.

Tom Jaeger / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, Dezember 2020

