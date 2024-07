Jérôme Boatengs Freund sagt aus: Ex trat ihm ins Gesicht!

Heute geht der Prozess rund um Jérôme Boateng (35) in die nächste Runde. In dem Verfahren geht es um den mutmaßlichen Vorfall zwischen dem einstigen Fußballstar und seiner Ex-Freundin. Während eines Karibikurlaubs im Jahr 2018 soll er sie körperlich schwer angegriffen haben. Doch schon vorher soll es zu einigen schlimmen Ereignissen zwischen dem Ex-Paar gekommen sein. Das bestätigt nun auch sein Freund im Zeugenstand. "Jérôme ist gefahren. Ich war Beifahrer. Hinter mir saß [sie]. [Sie] hat auf Boateng gespuckt. Und ihm dann ins Gesicht getreten", sagt er über einen Vorfall aus, wie RTL berichtet, der sich 2016 in einem Auto auf dem Weg zu einem Geburtstag ereignete.

Die Situation sei aus dem Ruder gelaufen. Der Wagen, in dem die drei saßen, habe angehalten und Jérômes Lebensgefährtin sei weggelaufen. Des Weiteren erklärt der Freund des Kickers im Gerichtssaal, dass er und seine damalige Partnerin einander nicht guttaten. "[Sie] und Boateng hatten ein miserables Beziehungsverhältnis. Beide waren abwertend gegenüber! Eine Schande den Kindern gegenüber", erinnert er sich zurück.

Jérômes Mutter sollte sich heute ebenfalls zu Wort melden. Doch bereits gestern berichtete Bild, dass dem doch nicht so ist. Warum sie nun doch keine Aussage tätigen wird, ist nicht bekannt. Doch sie war für den Prozess vorgeladen worden, da sie ihren Sohn einst schwer belastete. "Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen physisch und psychisch", hatte sie einst in einer Mail geschrieben, wie RTL berichtete.

Getty Images Jérôme Boateng im Februar 2021

Getty Images Jérôme Boateng, angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung

