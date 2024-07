Vierter Prozesstag: Jérôme Boateng wird von Mutter belastet

Derzeit befindet sich Jérôme Boateng (35) vor Gericht, da der Ex-Fußballer von seiner Ex-Freundin wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Heute findet der vierte Prozesstag statt und die Anwältin der Klägerin legt unter anderem Aussagen von Jérômes Mutter vor, die ihn sehr belasten. RTL befindet sich vor Ort im Gerichtssaal und berichtet von dem Prozess. In einer E-Mail, die vor Gericht vorgelesen wird, schreibt seine Mutter etwa: "Seit Jahren misshandelt mein Sohn Frauen physisch und psychisch." Der Sportler soll schon als Kind Gewalt erfahren haben, da sein Vater seiner Mutter zweimal die Nase gebrochen habe. Als Kind sei er selbst aggressiv gewesen und habe seine Schwester und seine Mutter geschlagen, weswegen er eine Therapie machen musste, wie Martina weiter zitiert wird.

Des Weiteren werden vor Gericht weitere Aussagen und Sprachnachrichten von Jérômes Mutter zitiert, ebenso wie von seiner anderen Ex Kasia Lenhardt (✝25). Die Anwältin von Jérômes Ex-Freundin fordert daher, dass Martina als Zeugin eingeladen wird, was die Richterin prüfen möchte. Später kommt auch seine einstige Partnerin zu Wort und berichtet unter anderem von einem körperlichen Übergriff während einer Autofahrt. Jérôme habe sie geschubst und sie habe dadurch eine Knochenabsplitterung erlitten. Außerdem ist der Karibikurlaub Thema, der bereits vergangene Woche vor Gericht besprochen wurde. Die Ex-Partnerin wird genau befragt, wie es zu ihren angeblichen Verletzungen gekommen sei. Jérôme äußert sich daraufhin kurz und wirft in den Raum, dass seine Mutter und seine Ex nie ein gutes Verhältnis gehabt haben. Die Therapie, die er als Kind gemacht habe, habe er gemacht, weil seine Eltern sich getrennt haben und nicht, weil er aggressiv gewesen sei.

Vergangene Woche sagte Jérômes Ex-Freundin bereits unter Tränen aus. Das könnte allerdings nicht das letzte Mal gewesen sein. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, die Richterin hat nämlich am heutigen Tag den Entschluss gefasst, alle Zeugen vernehmen zu lassen. Sie wolle den Prozess bis zum Ende begleiten – zuvor hatte sie dafür plädiert, den Gerichtsprozess möglichst kurz zu halten.

Martina und Jerome Baoteng im September 2016

Jérôme Boateng in München im Gericht

