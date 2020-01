Jenji Kohan (50) hat aktuell einen schweren Verlust zu verarbeiten! Die Regisseurin wuchs als Mitglied einer Showbiz-Familie mit ihren zwei älteren Brüdern in Beverly Hills auf. 1997 gab die "Weeds"-Produzentin ihrem Mann Christopher das Jawort. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder. Am Silvesterabend erreichte die Schöpferin der Netflix-Serie "Orange is the New Black" eine tragische Nachricht: Ihr ältester Sohn Charlie ist bei einem Ski-Ausflug ums Leben gekommen!

Die Dreifach-Mutter konnte den Jahreswechsel keinesfalls gebührend feiern! Wie TMZ berichtete, war der Sprössling der TV-Autorin am Jahresende im Urlaub in den Bergen in Utah – dort ereignete sich auch das Drama: Der 20-Jährige sei offenbar an den Hängen von Park City gestürzt. Ein Hubschrauber brachte den jungen Mann sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Doch die Hilfe kam zu spät – nur kurze Zeit später wurde er für tot erklärt.

Als sich der Unfall ereignete, soll Charlie mit seinem Vater und seinen beiden Geschwistern unterwegs gewesen sein. Unter welchen Umständen es zu dem Sturz kam, ist bisher noch unbekannt. 2008 war der Lockenkopf in einer Episode von "Weeds" zu sehen.

