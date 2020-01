Große Sorgen um den Nachwuchs von Sängerin Alexis Jordan (27): 2011 galt der einstige Schützling von Jay-Z (50) als der vielversprechendste Nachwuchs am Musik-Himmel. Doch nach Veröffentlichung ihres äußerst erfolgreichen Debütalbums verschwand die "Happiness"-Interpretin auf einmal von der Bildfläche. Mittlerweile ist Alexis mit Hollywood-Hottie und Magic Mike-Star Luke Broadlick verheiratet und hat drei Kinder. Der jüngste Sprössling bereitet seiner Mutter aktuell viel Kummer.

Söhnchen Abel scheint nämlich schon seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wie das Gesangstalent nun in einem Instagram-Beitrag verriet. "Er hat seit drei Monaten Husten. Der Arzt hat ihn auf Steroide für die Lunge gesetzt. Ich tue alles, was ich kann, und wenn dieser Husten diese Woche nicht verschwindet, bringen wir ihn zu einem Spezialisten", schrieb die 27-Jährige. Anscheinend konnte ihr Kinderarzt bislang nicht genau bestimmen, was dem Kleinen fehlt.

Neben den medizinischen Methoden schließt die bekennende Gläubige Alexis ihren Nachwuchs auch in ihre Gebete mit ein. "Jesus kann ihn auf jede Weise heilen, die er für richtig hält. Aber ich glaube auch fest an das Gebet", erklärte sie weiter.

Getty Images Alexis Jordan, Sängerin

Instagram / alexisjordanofficial Bestätigt Die Söhne von Sängerin Alexis Jordan

Instagram / alexisjordanofficial Alexis Jordan mit ihrem Mann Luke

