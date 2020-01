Melanie Müller (31) hätte kaum besser ins neue Jahr starten können! Als absolute Winter-Liebhaberin war für den Ballermann-Star klar, dass er eines Tages einen Après-Ski-Song veröffentlichen wird. Am 3. Januar ist endlich Mellis Wunsch-Track "We Love Ski-Fahrn" erschienen, den sie zusammen mit dem Musiker Matty Valentino produziert hat. Ein passendes Musikvideo wurde auch abgedreht. Am Set waren Mellis Kids Mia Rose (2) und Matti mit von der Partie!

Im Interview mit Promiflash plauderte die Schlagersängerin aus, dass der Videodreh in den Hintertuxer Gletschern in Österreich stattgefunden hat. "Meine beiden Kids waren dabei", verriet sie weiter und fuhr fort: "Und mein Sohn Matti lag in seiner Babyschale im Schnee dabei." Normalerweise habe Melanie einen Shitstorm auf Social Media erwartet, dass sie ihre Sprösslinge mit zur Arbeit nimmt. Doch dieses Mal soll alles ganz ruhig geblieben sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die ehemalige Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!-Gewinnerin ihre Kinder mit zur Arbeit nimmt. Nur wenige Wochen nach der Geburt von Matti stand sie für den Musikclip zu "Gemma zu mir oder gemma zu dir" wieder vor der Kamera – und hatte natürlich ihren Babyboy mit im Schlepptau.

Sonstige Mia Rose Müller und Bruder Matti

Sonstige Mia Rose Müller, Melanie Müllers Tochter

Sonstige Melanie Müller und Matty Valentino

