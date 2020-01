Geht jetzt alles Schlag auf Schlag? Bei Gabriel Merz (48) läuft es richtig rund: Seit Donnerstag sieht man den Schauspieler in der Serie Der Bergdoktor als Milchbauer Gregor. Aber auch privat kann er sich wohl nicht beschweren: Seit anderthalb Jahren schwebt er mit der 25 Jahre jüngeren Antonia auf Wolke sieben. Und bei den Turteltauben läuft es sogar so gut, dass Gabriel sich sicher ist: Er will die 23-Jährige heiraten!

Im Interview mit Bild sprach der 48-Jährige über sein privates Glück. Dabei wurde er nicht müde, zu betonen, wie verliebt er und Antonia sind. So sehr, dass es Gabriel bei Weitem nicht ausschließt, dem Konzept der Ehe noch mal eine Chance zu geben: "Aller guten Dinge sind drei. Antonia und ich sind jetzt anderthalb Jahre zusammen und sehr glücklich. Wir haben schon darüber gesprochen, dass wir heiraten möchten." Da er seine ersten beiden Ehen allerdings schnell eingegangen sei, wolle er sich dieses Mal ein wenig mehr Zeit lassen, bevor er die Fragen aller Fragen stellt.

Kennengelernt hat sich das Paar mit dem üppigen Altersunterschied im Internet: Auf der Dating-App Tinder habe Antonia ihn erstmals angeschrieben – der Funke sei dann relativ schnell übergesprungen: "Klingt komisch, aber wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Seitdem sind wir Tag und Nacht zusammen", plauderte er im Interview mit Bunte aus.

Instagram / tonidilaurentis Gabriel Merz mit seiner Freundin Antonia

MG RTL D / Frank Dicks Gabriel Merz

Instagram / tonidilaurentis Gabriel Merz mit seiner Freundin Antonia

