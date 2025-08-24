Urlaubsfotos: Thomas Gottschalk macht London unsicher

Thomas Gottschalk (75) genießt derzeit eine Auszeit in London und lässt seine Fans über Instagram an seinem Glück teilhaben. Auf neuen Urlaubsbildern zeigt sich der Moderator sichtlich entspannt an der Seite seiner Frau Karina Mroß. Zu den Fotos teilt Thomas emotionale Worte mit seinen Followern: "Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren bin ich wieder in London. Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan – alles anders und viel besser." Das Paar zelebriert damit auch einen besonderen Anlass, denn seit ihrer Hochzeit im August 2024 ist es ihr erster gemeinsamer Urlaub als Ehepaar.

Die Bildergalerie des Entertainers lässt keinen Zweifel daran, wie glücklich die beiden sind. Mehrere Selfies zeigen Thomas und Karina strahlend und eng aneinander gelehnt. Weitere Bilder illustrieren romantische Momente, wie etwa eine traditionelle britische Tea Time und ein gemeinsames Anstoßen. Mit diesen Schnappschüssen gibt der beliebte TV-Star seinen Fans nicht nur Einblicke in seinen Urlaub, sondern auch in sein aktuelles Gefühlsleben. "Glücklicher bin ich heute!", so das Fazit des Moderators, das keiner weiteren Erklärung bedarf.

Auch abseits von Reisen und Urlaubsfotos bleibt Thomas dabei, seine Fans immer wieder mit neuen Inhalten zu überraschen. Besonders seine kurzweiligen Clips aus der Küche und die dabei servierten humorvollen Kommentare erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit seinem Instagram-Profil hat der ehemalige Wetten, dass..?-Star eine neue Bühne gefunden, auf der er Leichtigkeit und Lebensfreude mit seinen Anhängern teilt. Ob bei Wanderungen, kulinarischen Experimenten oder romantischen Momenten in London – Thomas bleibt ein Garant für Unterhaltung und charismatische Ausstrahlung, die seine Fans immer wieder begeistern.

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk auf der Carnaby Street, August 2025

Instagram/thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk in London, August 2025

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß in London, August 2025