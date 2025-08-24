Mit diesem Buchstaben fängt das Baby von Cedric Beidinger an

Cedric Beidinger (31) und seine Partnerin Eliza haben eine spannende Enthüllung für ihre Fans: Die beiden erwarten nicht nur voller Vorfreude ihr erstes gemeinsames Kind, sondern haben sich auch endlich auf einen Namen für ihren Nachwuchs geeinigt. In einem emotionalen Instagram-Video teilte Eliza einen bezaubernden Moment mit ihren Followern. Sie schrieb den Buchstaben "L" auf ihren Babybauch, während das Paar sich liebevoll küsste und ausgelassen tanzte. "Ihr seid euch mit dem Namen endlich einig geworden", kommentierten sie das Video und sorgten damit für Begeisterung bei ihren Fans.

Die Community rätselt nun fleißig, wie der Name wohl lauten könnte. Von Laetitia über Lilly bis hin zu Lia und Lotta – die Auswahl ist vielfältig. "Ich finde nach wie vor Lotta sooo schön", schreibt ein User. Ob einem dieser Namen tatsächlich die Ehre zuteilwird, der des kleinen Wonneproppens zu werden, halten Cedric und Eliza allerdings noch streng geheim.

Im April hatte Eliza gegenüber Promiflash verraten, dass sie für ihre kleine Tochter eine umfangreiche Liste an Namensvorschlägen erstellt hatte und das Paar diese gemeinsam immer wieder durchging. Cedric, bekannt aus diversen Realityformaten, scheint das Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Seine Beziehung zu Eliza hat ihm sichtlich einen neuen Lebensabschnitt eröffnet. Mittlerweile sind die zwei verlobt.

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Eliza Klenner und Cedric Beidinger

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Anzeige Anzeige

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025