Blue-Sänger Duncan James trennt sich nach sechs Jahren

Duncan James (47), bekannt als Mitglied der Boyband Blue, hat sich Berichten zufolge nach sechs Jahren Beziehung von seinem Freund Rodrigo Reis getrennt. Die beiden sollen bereits vor einigen Wochen auseinandergegangen sein und haben sich mittlerweile auch auf Instagram entfolgt. Der Sänger hat sich nach der Trennung eine Auszeit gegönnt und eine Woche in Spanien verbracht. Insider berichteten gegenüber The Sun: "Duncan und Rodrigo haben sich nach sechs Jahren getrennt. Eine Trennung ist nie einfach, aber Duncan hat sich ganz auf die Band konzentriert und sich mit Musik abgelenkt." Selbst hat der Musiker sich allerdings noch nicht wirklich dazu geäußert.

Während Duncan sich in Spanien mit seinen Liebsten erholte, hat Rodrigo offenbar ebenfalls Ruhe gesucht. Der Flugbegleiter reiste nach Mauritius, um dort Zeit für sich zu verbringen. Duncan hatte Rodrigo 2021 in einer TV-Show als seinen Partner vorgestellt und erzählt, wie sie sich auf einer Afterparty in Belgien kennengelernt hatten. "Ich sah ihn an der Bar und dachte nur: 'Er ist genau mein Typ'", erinnerte er sich damals an das erste Treffen. Auf Instagram teilte Duncan Eindrücke seiner aktuellen Reise und schrieb von einer Zeit voller "Meer, Sonne und seelenberuhigender Magie". Er sprach von einem neuen Lebensabschnitt und zeigte sich dankbar für Familie, Freunde und Erlebnisse, die ihm Kraft geben. Diese neuen Posts online bekräftigen nur die Gerüchte der Trennung.

Privat hat Duncan bereits in der Vergangenheit erleben müssen, wie schwierig es sein kann, sich offen zu seiner Sexualität zu bekennen. Lange hielt er diese geheim, bevor er sich öffentlich outete. Seitdem ist er Vorbild für viele, wird jedoch auch häufig kritisiert. Besonders schmerzlich ist für den Sänger, dass auch seine Tochter unter Anfeindungen leidet. Gerade deshalb hat Duncan oft betont, wie wichtig ihm die Unterstützung seines Umfelds ist und wie sehr er diese zu schätzen weiß. Während er sich nun auf Musik, Freunde und Selbstheilung konzentriert, hofft er offenbar auf Ruhe und Kraft für das nächste Kapitel seines Lebens.

Getty Images Rodrigo Reis and Duncan James im Oktober 2019

Getty Images Duncan James, Sänger

Instagram / mrduncanjames Duncan James und seine Tochter Tianie