Nicht Leyla: Sie ist erfolgreichste Ex-Bachelor-Kandidatin

Schon seit über 20 Jahren liefert die beliebte RTL-Datingshow Der Bachelor den Zuschauern bestes Entertainment – und auch immer wieder werden die nächsten Influencer und Realitystars entdeckt. So feierte beispielsweise Leyla Heiter (29) einen echten Durchbruch nach der Teilnahme an dem Format. Wie der Instagram-Account "Die Trashologinnen" nun jedoch ausgewertet hat, ist Leyla tatsächlich nicht die Vorreiterin. Die Familienbloggerin Sarah Harrison (34) ist die erfolgreichste Ex-Bachelor-Kandidatin auf Instagram – und das mit deutlichem Abstand.

Sarah, die in der fünften Staffel von "Der Bachelor" um das Herz von Oliver Sanne (38) kämpfte, zählt beeindruckende 3 Millionen Follower auf der Plattform. Leyla belegt mit 2,3 Millionen Followern den zweiten Platz. Dahinter folgen Liz Kaeber (33) und Kim Virginia Hartung (30) mit jeweils knapp einer Million Abonnenten. Auffällig ist, dass nicht unbedingt die Gewinnerinnen der Staffeln den größten Erfolg in den sozialen Netzwerken feiern. Von den Damen in den oberen Rängen eroberte nur Liz auch wirklich das Herz des Bachelors.

Die weiteren Plätze der Top-10-Liste sind ebenfalls prominent besetzt. Jessica Haller (35), Yeliz Koc (31) und Evelyn Burdecki (36) können sich jeweils mit über 850.000 Followern auf Instagram brüsten. Die Sendung hat also schon den ein oder anderen zukünftigen Realitystar hervorgebracht. 2012 nahm unter anderem Georgina Fleur (35) an dem Format teil. Die Reality-Dame wurde nach dem Bachelor zu einer festen Größe im deutschen Trash-TV und gewann im vergangenen Jahr sogar die Krone des berühmt-berüchtigten Dschungelcamps.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Juli 2025