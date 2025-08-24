"Vermissen dich so": Vanessa ehrt Ehemann Kobe Bryant (†41)

Vanessa Bryant (43) wird das Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Kobe Bryant (†41) stets bewahren. Der Basketballstar kam vor rund fünf Jahren gemeinsam mit seiner Tochter Gigi (†13) bei einem tragischen Hubschrauberabsturz ums Leben. Anlässlich des Tages, an dem er eigentlich 47 Jahre alt geworden wäre, widmet ihm seine Frau besondere Worte auf Instagram. "Wir lieben und vermissen dich und Gigi so sehr", schreibt sie zu einem Bild, auf dem sie Kobe einen Kuss auf die Wange gibt, und fügt hinzu: "Wir senden dir unsere Liebe. Happy Birthday, Baby."

Die rührende Hommage an den Basketballspieler, der nicht nur durch seine Erfolge auf dem Court unvergessen bleibt, fällt in eine Zeit, in der Kobes jüngste Tochter Capri immer mehr in seine sportlichen Fußstapfen tritt. Die Sechsjährige, deren zweiter Vorname eine Hommage an ihren Vater ist, zeigt großes Talent und Interesse am Sport – was Vanessa zuletzt in einem Einblick auf Social Media stolz teilte. Sie veröffentlichte ein Bild ihrer Tochter, das sie in einer Pose zeigte, die Kobes Haltung beim Halten eines Basketballs nachahmt. "Wie Vater, so Tochter", schwärmte sie darunter.

Auch in der Öffentlichkeit wird Kobe immer wieder geehrt, sei es durch emotionale Beiträge oder künstlerische Hommagen. Leider bleiben solche Gesten nicht immer unberührt: Ein berühmtes Wandgemälde des Künstlers Louie Palsino, auch bekannt als Sloe Motions, das Kobe und Gigi in Los Angeles zeigt, wurde in der Vergangenheit Opfer von Vandalismus. Das Bild stellte einst Kobes Nähe zu seiner Tochter einfühlsam dar. Nach Beschmierungen mit Graffiti und weißer Farbe war von dem Motiv jedoch kaum noch etwas zu erkennen.

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant, November 2019

Instagram / vanessabryant Kobe und Vanessa Bryant

