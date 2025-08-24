Lil Nas X (26) steht derzeit in den Schlagzeilen: Der Rapper wurde am frühen Donnerstagmorgen verhaftet und muss das Wochenende in Haft verbringen, nachdem er komplett nackt durch die Straßen von Los Angeles gelaufen war. Nun hat TMZ ein Video des bizarren Vorfalls veröffentlicht. Ursprünglich trug der "Old Town Road"-Künstler Unterwäsche und Cowboystiefel – in dem Clip ist allerdings zu sehen, dass er alle Hüllen fallen ließ, bevor die Polizei eintraf. Er wirkte dabei äußerst unbeeindruckt und schaute sogar aktiv in die Kamera, während er sich präsentierte.

Neben seiner ungewöhnlichen Aktion zog Lil Nas X auch mit einer musikalischen Einlage Aufmerksamkeit auf sich. In dem Video ist zu sehen und zu hören, wie er Nicki Minajs (42) Lyrics aus dem Song "Monster" rappt und daraus nahezu eine Performance macht. Die Situation eskalierte, als die Polizei eintraf und es offensichtlich zu einem Zwischenfall kam. Montero Lamar Hill, wie er bürgerlich heißt, wurde schließlich wegen Körperverletzung eines Polizeibeamten festgenommen und zur weiteren Untersuchung wegen eines möglichen Drogenvorfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Hinter den Kulissen scheint sich einiges abzuspielen, wie Nahestehende berichten: Angehörige und enge Vertraute des 26-Jährigen sorgen sich zunehmend um seinen Zustand. Es wurde berichtet, dass in seinem Umfeld fragwürdige Einflüsse wirken könnten und dass er möglicherweise Hilfe benötigt, um wieder zurück in ruhigere Bahnen zu finden. Daher plane seine Familie derzeit eine Intervention. "Manche haben Angst, dass er ausgenutzt wird wie Matthew Perry (†54), wenn er keine Hilfe bekommt", offenbarte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Lil Nas X, 2023

Getty Images Sänger Lil Nas X bei den Grammy Awards 2022

Getty Images Lil Nas X, Musiker