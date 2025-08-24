Keine Einladung zu Mats' Spiel: Sohn Ludwig war enttäuscht

Ludwig Hummels (7) verehrt seinen Papa Mats Hummels (36) und den BVB. Für den Siebenjährigen war es deshalb umso enttäuschender, nicht zum Abschiedsspiel des Verteidigers eingeladen zu werden. Im Gala-Interview offenbart Mama Cathy Hummels (37) nun: "Er hat mich gefragt: 'Warum war ich denn da eigentlich nicht mit dabei? Warum war ich nicht eingeladen? Das ist doch komisch.'" Der Grundschüler habe nur durch Zufall von dem Spiel erfahren, als er Bilder der Partie in der Zeitung entdeckte.

Für Cathy war es schwer zu ertragen, ihren Sohn so enttäuscht zu sehen. "Der ist so fußballbegeistert und für ihn ist der BVB das Größte – er hat sogar oben in seinem Zimmer ein BVB-Logo in Gold – und das hat mein Herz gebrochen. Das fand ich nicht okay", erklärt sie im Interview. Aus diesem Grund habe sie sich damals entschieden, ihren Frust öffentlich zu machen und Mats zu einer Entschuldigung anzuregen. Die Influencerin betont, dass die Wogen inzwischen wieder geglättet seien: "Jeder macht Fehler, man entschuldigt sich, und jetzt ist es auch wieder gut."

Nachdem Cathy den ehemaligen Nationalspieler auf Social Media an den Pranger gestellt hatte, dauerte es nicht lange, bis Mats Reue zeigte. In ihrer Instagram-Story verriet sie: "Mats hat sich bei ihm entschuldigt und somit bin auch ich besänftigt." Obendrein gratulierte die TV-Bekanntheit ihrem Ex-Partner zu seiner erfolgreichen Karriere und bewies so, dass das Verhältnis der Hummels auch in schlechten Zeiten nicht ins Wanken gerät.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels an Silvester 2022

Getty Images Mats Hummels bei seinem Abschiedsspiel, August 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024