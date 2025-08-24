"Privater Höhepunkt": Mike Heiter ist vor Hochzeit emotional

In einer Woche ist es so weit: Mike Heiter (33) wird seiner Leyla (29) ein drittes Mal das Jawort geben. Die große Hochzeit findet in Italien statt und wird per Livestream übertragen. In seiner Instagram-Story zeigt sich der Realitystar nun ziemlich emotional. Er macht deutlich: Die Anspannung ist groß, die Vorfreude spürbar – und die Nervosität steigt mit jedem Tag. "Das macht auf jeden Fall was mit einem. Und wir sind alle nur Menschen. [...] Ich bin seit 2017 in der Öffentlichkeit. Und das ist jetzt mein privater Höhepunkt, nächsten Samstag zu heiraten", erklärt er und fügt hinzu: "Und ihr seid live bei dieser emotionalen, privaten, innigen Geschichte mit dabei. [...] Ja, das ist schon Wahnsinn."

Obwohl die Vorfreude groß ist, läuft vor der Hochzeit wohl nicht alles reibungslos. Die Nervosität vor dem großen Tag zeigt sich offenbar auch im Alltag des Paares, denn Streitigkeiten bleiben nicht aus. "Leyla und ich zicken uns auch immer mehr an, weil die Nerven blank liegen. Aber ich glaube, das ist alles ganz normal", erklärt Mike. Trotzdem blickt er positiv auf den großen Tag – und zeigt sich besonders berührt von dem Gedanken, dass so viele seiner Fans an diesem Moment teilhaben dürfen. "So viele Leute von euch sind jahrelang mit mir dabei und wissen, was ich alles gemacht habe, was alles passiert ist. Und jetzt hier zu stehen, bin ich auf jeden Fall sehr stolz und glücklich", schwärmt der Love Island-Star.

Neben der Vorfreude auf seinen bevorstehenden großen Tag beschäftigt den 33-Jährigen aber noch etwas anderes. Er macht sich Sorgen: Sein Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (30) ließ im Netz durchblicken, dass sie womöglich etwas für den Tag seiner Hochzeit plant. Nun befürchtet Mike, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Partner Nikola Glumac (29) die Feier crashen könnten. "Das nervt mich so unnormal, dass ich da schon wieder irgendeine Sche*ße höre aus der Richtung von den Hampelmännern da", schimpfte er in seiner Story und fügte hinzu: "Die sollen da bleiben, wo sie sind. Die sollen nichts mit unserer Hochzeit inszenieren."

IMAGO / Future Image Mike Heiter, Realitystar

IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug