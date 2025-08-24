So liebevoll gedenkt Johanna Mross ihrer verstorbenen Oma

Schlagerstar Stefan Mross (49) und seine Familie gehen durch eine schwere Zeit: Stefans Mutter Stefanie ist mit 85 Jahren verstorben. Besonders berührend nimmt Tochter Johanna Abschied von ihrer geliebten Oma. Auf Instagram teilte die Musikerin Erinnerungen, die ans Herz gehen. In ihren Storys veröffentlichte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihre Großmutter in einer bayerischen Tracht zeigt, und schrieb dazu: "Pfiad de Oma! Gib am Opa a Bussal von mir." Übersetzt verabschiedet sie sich mit den Worten: "Leb wohl, Oma! Gib dem Opa ein Küsschen von mir." Ein weiteres Bild zeigt einen innigen Moment: Johanna hält ihre Oma liebevoll im Arm.

Während Johanna ihre Trauer öffentlich macht, zieht sich Stefan in den Kreis der Familie zurück. Der Moderator von Immer wieder sonntags nimmt eine kurze Auszeit und wird in der morgigen Ausgabe seiner ARD-Sendung nicht zu sehen sein. Stattdessen springt seine Ex-Frau und Kollegin Stefanie Hertel (46) ein, um die Show zu moderieren. Seit Jahren galt die Beziehung zwischen Stefan und seiner Mutter als eng und liebevoll. Stefanie, die zuletzt in einem Pflegeheim in Oberbayern lebte und an Demenz erkrankt war, hinterlässt nun eine spürbare Lücke im Leben ihres Sohnes.

Stefans Entscheidung, die Sendung nicht selbst zu moderieren, spiegelt den engen Zusammenhalt der Familie wider. Bereits zuvor hatte sich Johanna als sehr verbunden mit ihrer Familie gezeigt. Die Familie Mross rückt in dieser schwierigen Phase enger zusammen. Für die junge Frau dürfte der Verlust besonders schmerzhaft sein, wie ihre gefühlvollen Worte und Fotos auf Instagram zeigen. Mit diesen kleinen Einblicken in ihre Erinnerungen an ihre Oma teilt die Schlagersprossin nicht nur ihre Trauer, sondern auch ihre Liebe und Wertschätzung für einen Menschen, der in ihrem Leben offensichtlich eine ganz besondere Rolle spielte.

IMAGO / HOFER Johanna Mross mit ihrer Oma, September 2019

Instagram / johanna.mross Johanna Mross beim Pfullywood-Festival, August 2024

