Und wieder verzaubert Melanie Müller (31) mit einem Foto ihre Community! Im Sommer 2019 gab die einstige Dschungelcamp-Königin überraschend bekannt, dass sie und ihr Mann Mike Blümer ihr zweites Kind erwarten. Mittlerweile ist ihr Sohnemann Matty auf der Welt und drei Monate alt. Im Netz hat die TV-Bekanntheit nun ein neues Bild von ihrem kleinen Prinzen geteilt. Bei dem niedlichen Mama-Sohn-Anblick schmelzen ihre Fans nur so dahin!

"Warm einpacken und dann ab auf die Piste!", schrieb Melanie zu dem Instagram-Foto von sich und ihrem Zweitgeborenen in ihrem Winter-Urlaub. Während die 31-Jährige ein leichtes Oberteil trägt, hat sie Matty in eine dicke Strickjacke gesteckt und ihm ein wärmendes Mützchen aufgesetzt. "Ihr seid so süß auf dem Bild", lautet nur einer der zahlreichen verzückten Kommentare.

Wie angetan die User von dem Post sind, zeigen auch die vielen Likes. Über 5.000 Nutzer haben bereits auf "Gefällt mir" gedrückt – bedeutend mehr als auf den anderen Pics, die Melanie zuletzt auf ihrem Profi postete. Findet ihr die Aufnahme auch so herzallerliebst? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren Kindern, Weihnachten 2019

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike Blümer

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit Baby Matty in Tirol im Dezember 2019

