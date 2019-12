Melanie Müller (31) steckte ihren Sohn Matty in ein tierisch süßes Outfit! Im Oktober wurde die Schlagersängerin zum zweiten Mal Mutter. Seitdem zeigt Melli ihren kleinen Spross immer wieder im Netz: Erst vor wenigen Wochen postete sie einen süßen Schnappschuss, auf dem sie mit dem schlafenden Matty kuschelte. Jetzt legte die Blondine mit einem niedlichen Foto nach: Sie präsentierte ihren Sohn den Fans in einem schicken Bären-Pulli!

Am Dienstag war Melanie beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zu Gast und brachte auch ihren Nachwuchs mit ins Studio. Daraufhin postete die "Malle muss laut"-Interpretin auf Instagram ein Foto mit ihrem Sohnemann: Für den TV-Auftritt hatte sie Matty in eine Camouflage-Hose sowie einen braunen Pulli mit Teddy-Applikation gekleidet. Sie selbst trug ein graues Shirt mit einer passenden Jacke.

Das Foto kam bei Melanies Fans offenbar gut an: "Ihr Süßen! Du bist eine tolle, taffe Frau! Bleib, wie du bist. Und der Kleine ist so niedlich!", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer kommentierte unter dem Foto: "Du bist eine megatolle Frau. Du machst alles so, wie es eine Kämpferin macht. Mach so weiter. Bleib so, wie du bist. Deine Kinder lieben dich genauso, wie du bist."

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Sohn

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller beim Frühstücksfernsehen im Dezember 2019

