Fata Hasanović (24) wird Deutschland endgültig den Rücken kehren! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin teilt mit ihren unzähligen Fans im Netz beinah jeden Schritt und Tritt ihres Lebens. Bereits am Samstag teilte die 24-Jährige ein Bild von sich und ihrem Freund Izet und kündigte große Neuigkeiten an. Ihre Fans vermuteten einiges: Eine Schwangerschaft, eine Hochzeit, sogar von Zwillingen war die Rede. Nun löste Fata das Rätsel auf und überraschte damit alle!

Am Sonntagnachmittag veröffentlichte die brünette Beauty ein YouTube-Video von sich und ihrem Liebsten, indem sie erklärten, dass sie noch in diesem Jahr nach Dubai auswandern werden. "Ich mag die arabische Kultur einfach. Wir kommen beide aus Bosnien und die osmanische Kultur ist dem Ganzen sehr ähnlich", begründete das Model ihre Entscheidung in dem Beitrag. Sie hätten sich vor einiger Zeit die Frage gestellt, ob sie das Leben in Deutschland wirklich so weiterführen wollen oder vielleicht doch in ein fremdes Land ziehen sollten. "Ey, wir sind jung, wir müssen einfach mal etwas wagen", lachte der Netz-Star.

Für die nächsten drei Jahre hätte das Duo bereits ein Visum für die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekommen. Vor allen Dingen für ihren Freund wird sich dann einiges verändern – er wird nämlich seinen Job als Bauleiter aufgeben und das Management für seine berühmte Freundin übernehmen. "Ich habe gemerkt, dass sie die unstrukturierteste Person überhaupt ist. Da muss ich ihr echt helfen", gab der brünette Beau offen zu.

