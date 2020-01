DJ Qualls (41) steht jetzt öffentlich zu seiner Sexualität! Der Schauspieler war im Jahr 2000 mit der Komödie "Road Trip" berühmt geworden. Seitdem ergatterte er verschiedene Rollen in etlichen Serien. Zum Beispiel war er in The Big Bang Theory, "Z Nation" und Lost zu sehen. Jetzt überrascht der TV-Star allerdings mit privaten Nachrichten: Via Social Media hat sich DJ Qualls als schwul bekannt!

Diese Neuigkeit teilte der 41-Jährige am Samstag nach einem Talkshow-Auftritt auf Twitter: "Es ist 23:20 Uhr. Ich habe mich gerade auf der Bühne der 'Jim Jefferies Show' in San Diego geoutet. Ja, ich bin schwul. Ich war es schon die ganze Zeit." Warum sich DJ Qualls ausgerechnet jetzt für sein Coming-out entschieden hat, ist nicht klar. Er betonte jedoch: "Ich habe es satt, mir Sorgen zu machen, was andere Leute über mich denken. Ich habe es satt, mir Sorgen zu machen, was für Auswirkungen das auf meine Karriere hätte."

Sein Privatleben hält der US-Amerikaner sonst größtenteils aus der Öffentlichkeit fern. 2006 wurde ihm ein Techtelmechtel mit seiner Schauspielkollegin Nikki Reed (31) nachgesagt. Ob diese Gerüchte stimmen, ist nicht bekannt. Sicher ist bloß, dass die beiden gute Freunde sind.

Getty Images DJ Qualls bei den Halloween Horror Nights in den Universal Studios Hollywood

Getty Images DJ Qualls auf der San Diego Comic-Con, 2018

Getty Images Nikki Reed und DJ Qualls bei der Mercedes Benz Fashion Week, 2006

