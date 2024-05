"Supernatural"-Stars DJ Qualls und Ty Olsson sind verlobt!

DJ Qualls (45) meldet sich mit schönen Nachrichten bei seinen Fans! In seinem Podcast "Locked and Probably Loaded" verrät der Schauspieler, dass er und sein Partner Ty Olsson verlobt sind. "Ty und ich waren von Anfang an unzertrennlich, einfach sofort. Und in den letzten zehn Jahren hat sich unsere Beziehung zu dem entwickelt, was sie heute ist, und jetzt werden wir heiraten", erklärt er stolz. Das Paar lernte sich im Rahmen von Dreharbeiten für die Serie "Supernatural" kennen. Die Funken sprangen jedoch nicht sofort über.

"Wir haben auf der 'Supernatural'-Convention vielleicht drei Worte miteinander gewechselt, und danach sind wir für vier oder fünf Tage nach London gefahren", erinnert sich DJ zurück. Den ersten Schritt habe dann irgendwann Ty gemacht, indem er sich selbst zu einer Reise in die Türkei eingeladen habe, die DJ mit einem Freund geplant hatte: "Er kam auf uns zu – wir waren alle als Gruppe unterwegs – und fragte: 'Kann ich mit auf eure Reise kommen?'" Das sei laut DJ der Beginn ihrer Freundschaft gewesen, aus der sich später Liebe entwickelt habe. Mittlerweile könne der Filmstar kaum verliebter in seinen Verlobten sein. "Er ist einer der wunderbarsten Menschen, die ich je getroffen habe", schwärmt er.

DJ und Ty sind bereits seit mehr als 20 Jahren als Schauspieler aktiv. Neben seiner Rolle in "Supernatural" hatte DJ auch Auftritte in Serien wie The Big Bang Theory, "Breaking Bad" oder "Hawaii Five-0". Sein Liebster Ty war hingegen in Filmen wie "Godzilla", "Planet der Affen" oder den finalen Teilen von der Twilight-Saga zu sehen.

Getty Images DJ Qualls auf der San Diego Comic-Con, 2018

Instagram / ty.olsson Ty Olsson im Juli 2023

