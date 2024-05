Nach Verlobung: Ty Olsson bedankt sich für Glückwünsche!

Gerade erst überraschte DJ Qualls (45) seine Fans mit süßen Neuigkeiten: Der Schauspieler und sein Partner Ty Olsson haben sich verlobt! Dieser bedankt sich nun für all die lieben Glückwünsche, die das Paar seit der Bekanntgabe erhalten hat. "Danke an alle für all die Liebe, Unterstützung und Freundlichkeit heute", freut sich der kanadische Schauspieler auf X und ergänzt: "Ich schicke euch allen Liebe und Umarmungen."

Sein Partner DJ Qualls gab in seinem Podcast "Locked and Probably Loaded" die Verlobung bekannt. "Ty und ich waren von Anfang an unzertrennlich, einfach sofort. Und in den letzten zehn Jahren hat sich unsere Beziehung zu dem entwickelt, was sie heute ist, und jetzt werden wir heiraten", verriet er stolz. Die beiden lernten sich bei den Dreharbeiten für die US-amerikanische Mysteryserie "Supernatural" kennen. Liebe auf den ersten Blick sei es jedoch nicht gewesen.

DJ Qualls hatte sich 2020 als schwul geoutet. Nach einem Talkshow-Auftritt meldete er sich auf X, ehemals Twitter, und teilte die privaten Informationen mit seinen Fans. "Es ist 23:20 Uhr. Ich habe mich gerade auf der Bühne der 'Jim Jefferies Show' in San Diego geoutet. Ja, ich bin schwul. Ich war es schon die ganze Zeit", erklärte der "Z Nation"-Darsteller und fügte hinzu: "Ich habe es satt, mir Sorgen zu machen, was andere Leute über mich denken. Ich habe es satt, mir Sorgen zu machen, welche Auswirkungen das auf meine Karriere haben könnte."

Ty Olsson im Juli 2023

DJ Qualls, Schauspieler

