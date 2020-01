Yael Grobglas' erstes Baby ist da! Im September des vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie und ihr langjähriger Partner Artem Kroupenev sich auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen dürfen. Seit mittlerweile 13 Jahren sind die beiden verliebt und durften ihr Glück nun mit der Geburt ihrer Tochter krönen. Der stolze Papa verkündet: Seine Liebste und die Kleine sind wohlauf.

"Okay. Ich hoffe, ich mache das hier richtig. Ich bin glücklich, ankündigen zu dürfen, dass unserer kleines menschliches Böhnchen Arielle auf die Welt gekommen ist. Mutter und Tochter geht es gut", schreibt Artem auf Yaels Instagram-Kanal. Gleichzeitig kündigt er an, dass die Fans vorerst keine Bilder des Sprösslings zu Gesicht bekommen werden. Um die Privatsphäre ihrer Tochter zu schützen und ihr die Möglichkeit geben zu können, selbst über einen vermeintlichen Schritt in die Öffentlichkeit zu entscheiden, wollen sie Arielle nicht im Netz zeigen.

Das Eltern-Glück will der frischgebackene Vater aber trotzdem in vollen Zügen genießen und stellt klar, am liebsten jeden Moment mit seinem Mini-Me festhalten und teilen zu wollen. "Komplett objektiv: Sie ist perfekt", freut er sich. Nähere Infos zu Größe und Gewicht der Kleinen gibt er zwar nicht, dafür witzelt Artem in dem Post über sein eigenes Gewicht.

Getty Images "Jane the Virgin"-Star Yael Grobglas

Instagram / yaelgrobglas Yael Grobglas mit Artem Kroupenev in Versailles

Instagram / yaelgrobglas Yael Grobglas und ihr Partner

