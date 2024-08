Justin Baldonis "It Ends With Us" bewegt ehemalige Co-Stars

Justin Baldoni (40) bekommt endlich mal positive Nachrichten. Nachdem es die vergangenen Wochen viele negative Schlagzeilen um It Ends With Us gegeben hatte, melden sich nun seine einstigen Jane the Virgin-Kollegen zu Wort und betonen, wie gut ihnen der Kinostreifen gefallen hat. "Unser genialer Freund [Justin] hat einen phänomenalen Film gemacht. [...] Ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich, mein Freund", schreibt Yael Grobglas auf Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit Brett Dier (34).

Wie die 40-Jährige erklärt, zeigt die Aufnahme die beiden Schauspieler – die in der amerikanischen Fernsehserie die Charaktere Petra Solano und Michael Cordero gespielt hatten – im Kino nach dem Film. Auch wenn Yael breit lächelt und ihr ehemaliger Co-Star eine Entenschnute zieht, scheinen die beiden vertuschen zu wollen, dass sie das romantische Drama emotional doch sehr berührt hat. "Ich habe peinlich viel geweint und versucht, es zu verbergen, aber wahrscheinlich ist es mir nicht gelungen", erklärt sie scherzhaft.

"It Ends With Us" hat Yael und Brett wohl eine gute Zeit bereitet – die der Dreh des Films für Justin wohl nicht war. Wie Us Weekly berichtete, soll sich der Regisseur nämlich von Hauptdarstellerin Blake Lively (36) ausgegrenzt gefühlt haben. "Es gab zwei Lager bei dem Film – Team Blake und Team Justin. Dieser kreative Kampf gab den Ton für die negative Erfahrung hinter den Kulissen an und führte dazu, dass sie nicht mehr miteinander sprachen", offenbarte ein Insider.

