Markus Reineckes (50) Wunsch wird endlich erhört! Seit neun Tagen sitzt der "Die Superhändler"-Star schon im Dschungelcamp, durfte sich bisher allerdings nur zu Beginn in einer Challenge beweisen. Seit die Zuschauer nicht mehr am längeren Hebel sitzen, wählten die Camper nun endlich den 50-Jährigen. Doch Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) haben sich eine ganz besondere Gemeinheit für ihn ausgedacht: Markus musste ausgerechnet die Dschungelprüfung antreten, die Daniela Büchner (41) vor ein paar Tagen nach nur 13 Sekunden abgebrochen hat!

Für Markus ging es wie schon für Danni ab in den "Ge-Fahrstuhl". Mit einem Lift musste die TV-Bekanntheit nach unten fahren und auf drei Etagen mit verschiedensten Tieren Sterne suchen. Aber schlug er sich wirklich besser als seine Kontrahentin? Zumindest brach er die Mutprobe nicht ab, sondern gab bis zur letzten Sekunde sein Bestes. Einmal wurde es sogar richtig gefährlich: Während Markus versuchte, in einer Badewanne mit Krokodil darin den Stern zu greifen, schnappt das Reptil doch glatt nach ihm! "Alter Schwede", rief er vor Schreck. Doch am Ende kann der Trödel-Experte doch tatsächlich acht von zehn Sternen mit nach Hause bringen.

Eine kleine Spitze gegen Danni konnte sich Markus übrigens nicht verkneifen, als Sonja und Daniel ihm vor der Prüfung berichteten, dass die Witwe von Jens Büchner (✝49) genau diese abgebrochen hatte. Er konterte, dass er ihr nicht einmal mehr richtig zuhöre: "Sie erzählt immer so viel. Man muss sich immer die gleichen Geschichten anhören. Das erinnert an ältere Leute, die senil werden und immer dasselbe erzählen. Das ist nicht böse gemeint, aber das ist anstrengend", ätzte er.

