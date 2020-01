Die Freude bei Bailey De Young und ihrem Mann Tyler ist groß! Im September 2018 brachte die Schauspielerin ihr erstes Kind zur Welt: Töchterchen Penny ist der ganze Stolz der frischgebackenen Eltern. Im Netz gibt der "Marvelous Mrs. Maisel"-Star regelmäßig Einblicke in den neuen Alltag als Mutter. Am vergangenen Freitag überraschte sie mit besonders erfreulichen Neuigkeit: Die Blondine ist erneut schwanger!

Mit einem süßen Schnappschuss ihres kleinen Sprösslings verkündete die Gilmore Girls-Darstellerin stolz via Instagram, in anderen Umständen zu sein: "Penny wird für ihren kleinen Bruder die beste große Schwester sein!" Neben dem Geschlecht steht auch der Geburtstermin des Babys bereits fest: "Unser kleiner Junge wird im Juli 2020 zu uns stoßen", teilte Bailey mit ihren Fans. All zu lange muss sich das Trio also nicht mehr gedulden, bis der Nachwuchs das Familienglück perfekt macht!

Auch die Follower der 30-Jährigen sind nach der Verkündung völlig aus dem Häuschen: "Woohoo, ich freue mich so für euch!" und "Gratulation euch dreien" lauten nur zwei der zahlreichen Glückwünsche in den Kommentaren.

Instagram / baileydeyoung Bailey De Young mit ihrer Tochter Penny, Mai 2019

Instagram / baileydeyoung Bailey De Young mit ihrer Tochter Penny, Januar 2019

Instagram / baileydeyoung Bailey De Young mit ihrem Mann Tyler und Töchterchen Penny, Dezember 2018

