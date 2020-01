Hat Prince Damien (29) das Zeug dazu, Dschungel-König zu werden? Mit mittlerweile nur noch zehn anderen Promis kämpft der DSDS-Sieger von 2016 derzeit im Dschungelcamp um die Krone. Während bei einigen seiner Busch-Mitbewohner die Nerven längst blank liegen, zeigt sich der Sänger nach wie vor bestens gelaunt und optimistisch – das verleitet auch seine ehemalige Bühnen-Kollegin Heike Kloss (51) dazu, an seinen Sieg zu glauben. Sie findet: Prince Damien macht sich einfach super!

Als Promiflash die Schauspielerin bei der Premiere von "Magic Mike Live" in Berlin traf, kam sie aus dem Schwärmen für den Musiker gar nicht mehr heraus. "Ich finde ihn toll. Ich finde, er kommt super rüber und schlägt sich auch wacker, ist lustig und positiv und sehr authentisch", erzählte sie total verzückt. Sie sei der Meinung, dass er definitiv auf den Dschungel-Thron gehöre. "Also Durchhaltevermögen hat er auf jeden Fall und er ist einfach ein frischer, intelligenter Mensch und sollte das auf jeden Fall schaffen", fuhr Heike fort. Um das zu beweisen, müsse er aber endlich mal eine Dschungelprüfung absolvieren.

Deutlich weniger Sympathiepunkte konnte hingegen Daniela Büchner sammeln. Laut Heike verbreite die Kult-Auswanderin schlechte Stimmung in Down Under. "Ich finde sie ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Es ist mir zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt", erklärte die 51-Jährige.

