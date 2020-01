Am Sonntag war es wieder soweit: Zum 25. Mal wurden die Screen Actors Guild Awards in Los Angeles verliehen. Die Preisverleihung würdigt jedes Jahr die Arbeit in den Bereichen Film und Fernsehen und gilt als sogenannter Vorbote für die kommende Oscar-Verleihung im Februar. Auch gestern konnten die Stars und Sternchen Hollywoods wieder ordentlich Trophäen absahnen: Sie gehören zu den glücklichen Gewinnern!

Neben Renée Zellweger (50), die für ihre Hauptrolle in "Judy" einen Award gewonnen hat, durfte sich Joaquin Phoenix (45) über den Preis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Performance als Joker in dem gleichnamigen Film freuen. Ob sich der Schauspieler auch bei den Oscars in dem Bereich gegen seinen Kollegen und Mitstreiter Leonardo DiCaprio (45) durchsetzen kann? Als bester Nebendarsteller durfte Brad Pitt (56) in seiner Rolle in Quentin Tarantinos (56) "Once Upon a Time in Hollywood" die Auszeichnung mit nach Hause nehmen und auch seine Ex Jennifer Aniston (50) war an diesem Abend erfolgreich. Sie bekam den Award in der Sparte "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für ihre Rolle in "The Morning Show." Robert De Niro (76) wurde an diesem Abend für sein Lebenswerk geehrt.

Für einen besonderen Überraschungsmoment sorgte der südkoreanische Film "Parasite." Das Drama gewann in der Kategorie "Bestes Schauspielensemble in einem Film" und setzte sich gegen "The Irishman" mit Robert De Niro und Al Pacino (79) und "Once Upon a Time in Hollywood" durch. Damit ist der Streifen der erste fremdsprachige Film, der mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Ob er sich auch bei den Oscars als "Bester Film" durchsetzen wird?

Getty Images Renée Zellweger bei den SAG-Awards in Los Angeles

Getty Images Joaquin Phoenix in Los Angeles bei den Screen Actors Guild Awards

Getty Images Brad Pitt bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Getty Images Robert De Niro bei den SAG-Awards mit dem Preis für sein Lebenswerk

Getty Images Die Besetzung des Films "Parasite"



