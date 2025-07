Im Spiel versagt: Die KDRS-Stars kennen die Promiwelt nicht

In Folge neun müssen die Kampf der Realitystars-Kandidaten wieder einmal unter Beweis stellen, was sie auf dem Kasten haben – und zeigen, wie gut sie sich bei ihren Kollegen aus der Promiwelt auskennen. So müssen die Trash-TV-Bekanntheiten in Zweier-Teams im Spiel "Casting-Agentur" beispielsweise herausfinden, welche vier der ihnen per Bildern zur Verfügung gestellten Hollywoodstars und deutschen Berühmtheiten schon einmal an dem Format teilgenommen haben. Die Teams um Pinar und Martin Angelo (31) sowie Giuliana Farfalla (29) und Jens Hilbert (47) meistern die Challenge mit Bravour.

Dank ihres Sieges in der Challenge haben sie die Möglichkeit, einen ihrer Mitstreiter für den Exit in der kommenden neunten Stunde der Wahrheit zu nominieren. Die restlichen Teams bekommen diese Möglichkeit aber nicht – denn sie versagen kläglich. So bekommen Bela (36) und Tara (32) unter anderem die Aufgabe, vier Stars aus der Menge rauszusuchen, die bereits einmal ein Buch und einen Song veröffentlicht haben. Statt der richtigen Lösung zeigen sie nur, wie wenig sie sich anscheinend in der Schlagerwelt auskennen: So bezeichnen sie Stefan Mross (49) auf dem Bild als Florian Silbereisen (43) und sind sich ganz sicher, dass er sowohl eigene Songs als auch ein eigenes Buch hat.

Neben dem Sänger und der Österreicherin konnten aber auch Dennis und Jona (29) sowie Laura und Frank (57) ihre Fans nicht eines Besseren belehren. Da sie in der Challenge nur ein oder auch gar kein richtiges Ergebnis liefern, bleibt ihnen die Möglichkeit, einen ihrer Mitstreiter für den Exit zu nominieren, verwehrt. Stattdessen müssen sie in den Teams jeweils einen von sich selbst nominieren. Und am Ende steht fest: Dennis und Frank gehen mit einer Nominierung in die Stunde der Wahrheit und Bela sogar mit insgesamt drei Stimmen. Doch welchen der "Kampf der Realitystars"-Kandidaten es letztendlich beim neunten Exit treffen wird, erfahren die Zuschauer zum Ende der Folge.

RTLZWEI Laura Blond und Frank Fussbroich bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Pinar und Martin bei KDRS Staffel sechs

©Joyn Béla Klentze bei "Forsthaus Rampensau"Germany, Staffel 2

