Für den Schauspieler Josef Baum startete das neue Jahr schmerzhaft! Anstatt sich im Skiurlaub in Österreich vom Trubel des Alltags erholen zu können, hatte der Tatort-Darsteller bereits am 2. Januar einen folgenschweren Unfall: Während einer Pistenabfahrt prallte der 65-Jährige mit einem anderen Wintersportler zusammen und stürzte. Fast zeitgleich kollidierte auch sein Sohn einige Meter weiter mit einer Person. Baum und sein Sprössling blieben beide schwer verletzt im Schnee liegen!

Wie Bild berichtete, soll der "Forsthaus Falkenau"-Darsteller vor seinem Sturz gemeinsam mit seinem 17-jährigen Sprössling auf einer Piste für erfahrene Skifahrer unterwegs gewesen sein. Nach dem Vorfall musste der 65-Jährige mithilfe eines Taus geborgen werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus in Kufstein geflogen. Auch sein Sohn musste aufgrund starker Verletzungen in der Klinik behandelt werden.

Von den beiden Fahrern, die mit dem Vater-Sohn-Gespann zusammenstoßen, fehlt bisher offenbar jede Spur. Gegen sie wird inzwischen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt. Der TV-Star soll sich inzwischen etwas erholt haben: "Er ist auf dem Weg der Besserung", teilte seine Sprecherin mit.

ActionPress Josef Baum, Schauspieler bei "Forsthaus Falkenau"

ActionPress Josef Baum, deutscher Schauspieler

ActionPress Josef Baum als Arzt in "Kurklinik Rosenau"

