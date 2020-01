Jetzt zeigt der nächste Promi-Mann, was er so hat! Aktuell können es Stars und Sternchen einfach nicht sein lassen: Mit seiner gewaltigen "Anakonda" löste US-Musiker Jason Derulo (30) im November einen regelrechten Penis-Gate aus. Das Bild, auf dem sich sein Gemächt in einer engen Badehose abzeichnete, erregte jede Menge Aufsehen. Wie das Foto des "Swalla"-Interpreten wurde auch das schlüpfrige Pic von Aurelio Savina (42) Anfang Januar gesperrt. Jetzt liefert Justin Bieber (25) seinen Beitrag zur heißen Netz-Serie von prominenten Unterkörpern!

Die Fans dürften nicht schlecht stauen, wenn sie diese Aufnahmen in Justins Instagram-Story zu sehen bekommen: Die sekundenlangen Clips zeigen den Mann von Hailey Bieber (23) mit nur einem Handtuch bekleidet, im Badezimmer. Besonders pikant: Die Schnappschüsse wurden von oben geknipst, wodurch die Follower freie Sicht auf den Body des halbnackten Kanadiers haben. Dabei dürfte vor allem das um Biebs' Hüfte gewickelte Stück Stoff im Fokus stehen. Denn: Darunter zeichnet sich doch glatt eine deutliche Beule ab! Ob die Wölbung tatsächlich echt ist?

Immerhin könnte der Blickwinkel Justin positiv in die Karten gespielt haben, genauso wie seine Haltung. Denn ein Bein des "Yummy"-Interpreten ist angewinkelt. Hinzu kommt: Das weiße Handtuch ist zweimal übereinander gewickelt, was an gewissen Stellen für doppeltes Volumen sorgt. Vielleicht hat der Frauenschwarm diesen Bereich auch großzügig ausgepolstert? Ob Natur oder Trickserei – Bieber-Fan-Girls dürfte bei diesem Anblick so oder so heiß werden!

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Popstar

Instagram / justinbieber Justin Bieber im August 2019

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Januar 2020



