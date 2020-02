Wie weit gehen Webstars für mehr Klicks? Der kanadische YouTuber Jason Ethier hat dafür den Tod seiner eigenen Freundin vorgetäuscht! Anfang Januar tischte Jason, der im Web auch unter dem Namen JayStation bekannt ist, seinen Abonnenten diese unfassbare Lüge auf: Er erzählte, dass seine Partnerin Alexia Marano angeblich von Betrunkenen überfahren worden sei. Er filmte sich sogar vor einem Gedenkkreuz kniend, vermeintlich aus Trauer weinend. Doch wenig später stellte sich heraus: Es war alles ein Fake!

Das gab der 29-Jährige wenige Tage später in einem YouTube-Video zu: "Mir kam die Idee, Alexias Tod vorzutäuschen und dann auf YouTube ein Video zu posten, in dem ich mich bei allen bedanke und erkläre, dass es nur darum ging, mehr Klicks zu bekommen", so Jason. Alexia soll dem Ganzen zugestimmt haben, doch nachdem die Videos online waren, habe sie ihn gebeten, die Clips wieder zu löschen und habe mit ihm Schluss gemacht. Er glaubt, dass ihre Eltern sie dahingehend beeinflusst hätten. "Leute, ich habe mich in dieses Mädchen verliebt, ich habe versucht, ihr zu helfen, auf YouTube berühmt zu werden, sie hat mich ohne Vorwarnung verlassen und versucht, mein Leben zu ruinieren."

Alexia jedoch widerspricht diesen Aussagen! Und nicht nur das: Sie beschuldigte Jason des Missbrauchs und zeigte ihn wegen häuslicher Gewalt an, erzählt sie auf ihrem YouTube-Kanal. Wie die Polizei von Toronto gegenüber BBC darüber hinaus bestätigte, sei ein Verfahren gegen den Kanadier eingeleitet worden. Bis zum Gerichtsprozess am 16. März soll er sich in Untersuchungshaft befinden.

Instagram / alexiamarano Alexia Marona, YouTuberin

Instagram / imjaystation79 Jason Ethier, Oktober 2017

Instagram / alexiamarano Alexia Marona im November 2019

