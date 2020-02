Und wieder gibt es ordentlich Kritik auf Wendler-Kosten! Schon seit einigen Tagen ist Michael Wendler (47) das Parade-Opfer und Grundlage für lustige Parodien. Nachdem Oliver Pocher (41) und seine Frau Amira einen Clip des Sängers und seiner Freundin Laura Müller (19) nachgeahmt hatten, entwickelte sich im Netz die Wendler-Challenge, bei der auch Promis fleißig mitmischen. Jetzt sieht sich der Musiker allerdings auch mit Häme aus dem engsten Familienkreis konfrontiert. Sein Vater Manfred Weßels teilt wieder einmal ordentlich aus: Er behauptet unter anderem: Michael und Laura hätten sicher keinen Sex miteinander.

"Die haben doch keinen Sex zusammen, auch wenn er sie an den Arsch packt. Der Tag wird kommen, wenn Michael die Kleine abstoßen und offiziell wieder mit Claudia zusammenkommen wird", wettert Michaels Elternteil gegenüber Bild. Er sei sich sicher, dass sein Sohn und dessen Ex-Frau Claudia Norberg (49) ein böses Spiel spielen und die ganze Nation mit ihrer vermeintlichen Trennung hinters Licht führen würden. Auch an den Fremdgeh-Gerüchten der Blondine sei seiner Meinung nach überhaupt nichts dran. "Das würde sie gar nicht wagen", ist er sich sicher.

Manfred kann mit den angeblichen Tricks und Lügereien seines Sprösslings nicht viel anfangen und findet sogar, dass der "Egal"-Interpret dafür so richtig bestraft werden müsste. "Man sollte Michael sechs Wochen wegsperren, statt ihm nur einen Strafbefehl zukommen zu lassen. Am besten gleich am Flughafen abfangen und ab in eine Zelle", äußert er gegenüber der Zeitung.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

ActionPress Michael Wendlers Vater Manfred Weßels

Getty Images Michael Wendler, Musiker

